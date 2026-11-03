Eşe Şaşmaz Müge Anlı’da bulundu, canlı yayında!
3 Kasım 2026, Salı 10:00

Eşe Şaşmaz Müge Anlı'da bulundu, canlı yayında!

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"Kocamın yanında mutlu olamadım"

TikTok'ta tanışarak evlendiği eşinin kendisini terk etmesinin ardından Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Ali Şaşmaz, canlı yayında eşi Eşe Şaşmaz ile yüzleşti. Telefonla yayına bağlanan Eşe Hanım, kızının yanında olduğunu ve Mehmet Ali ile evliliğini sürdürmek istemediğini açıkça dile getirdi. Eşinin kendisini kırmak ya da üzmek gibi bir amacı olmadığını belirten Eşe Şaşmaz, birlikte yaşamayı denediğini ancak mutlu olamadığını ve ayrılma kararının kesin olduğunu söyledi.

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