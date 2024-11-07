Eşi ve birliktelik yaşadığı kişi canlı yayında karşı karşıya!

55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu, 16 Ağustos 2023 günü Konya Ereğli ilçesindeki Ayçiçek tarlasında sırtından ve ensesinden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Kadriye'nin eşi Bahattin tarafından kıskançlık krizine kapılarak öldürülmüş olabileceği iddia edilmişti. Tüm bu iddiaları yanıtlamak üzere bugün stüdyoya Ahmet Tuzlu'nun gönül ilişkisi yaşadığı evli ve dört çocuk annesi Kadriye Hanım ve oğlu geldi.