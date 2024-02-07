Eski görümcesiyle birlikte ayrıldığı eşini arıyor

73 yaşında iki çocuk babası Mehmet Önel'i aramak için kardeşi ve eski eşi canlı yayına geldi. Kardeş Naciye Hanım'ın iddiasına göre, 24 yaş küçük eşi tarafından kardeşi Mehmet Önel'in dolandırıldığı yönündeydi. Mehmet Önel'in evlendikten sonra işkence gördüğünü sürekli hasta olduğunu, ve eşinin vasis olmak için başvurduğunu mal varlığını almak istediğini söyledi.