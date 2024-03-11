Evlilik arifesinde kaybolan sevgilisini arıyor

Mehmet Bey Seda ile bankta otururken tanıştıklarını, 33 yaşındaki Seda'nın "benim annem babam yok, kimsem yok" dediğini, onu alıp evine götürdüğünü, bir yıl birlikte yaşadıklarını anlattı. Mehmet Bey Seda ile çok mutlu olduklarını, ona her istediğini aldığını, hiç tartışmadıklarını ama buna rağmen Seda'nın bir gün nedensizce evi terk ettiğini anlattı.