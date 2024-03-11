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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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11 Mart 2024, Pazartesi 00:00

Evlilik arifesinde kaybolan sevgilisini arıyor

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Mehmet Bey Seda ile bankta otururken tanıştıklarını, 33 yaşındaki Seda'nın "benim annem babam yok, kimsem yok" dediğini, onu alıp evine götürdüğünü, bir yıl birlikte yaşadıklarını anlattı. Mehmet Bey Seda ile çok mutlu olduklarını, ona her istediğini aldığını, hiç tartışmadıklarını ama buna rağmen Seda'nın bir gün nedensizce evi terk ettiğini anlattı.

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