Fatma’nın ağabeyi olduğunu düşündüğü kişi bulundu

Fatma Doğru'nun aradığı Yusuf'a ulaşıldığını açıklayan Müge Anlı, ancak aile bağlarına ilişkin çelişkili ifadelerin ortaya çıktığını belirtti. Anlı, Yusuf'un kayıtlı olduğu ailenin kendisini kardeşleri olarak kabul etmediğini, annesinin ise Yusuf'un kardeşi olduğunu söylediğini aktardı.

Ortaya çıkan çelişkili açıklamalar üzerine Müge Anlı, "Sizin düşündüğünüz Yusuf Bey'i buldum ama gerçekten ağabeyiniz mi? O noktada Yusuf Bey'in annesine ulaştık. Yusuf Bey'in kayıtlı olduğu aile, 'Bizim kardeşimiz değil' diyor. Anne de 'Hayır, onların kardeşi' diyor. Yine yalan dolan." ifadelerini kullandı.