İstanbul Sultangazi'de yaşayan 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz, ailesinin kayıp başvurusunun ardından canlı yayına katılarak yaşadıklarını anlatmıştı. Yaklaşık 39 gündür kendisinden haber alınamadığı belirtilen genç kadın, evden ayrılma nedeninin aile içinde yaşadığı sorunlar olduğunu savunurken annesi ise Tuğba Deniz'in kendisini Şahmeran olarak tanıttığını iddia etmişti. Canlı yayında karşılıklı suçlamaların ardından aile üyeleri ile Şifanur Yılmaz arasındaki anlaşmazlığın büyümesi üzerine genç kadına uzman desteği sağlandı.