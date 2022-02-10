Gönül Taşan ve arkadaşlarının yaşadığı ev

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hürü Hanım, Gönül Hanım'ın apartmanının ilk katında kaldığını dile getirirken Aydın Bey, annesi ve eşi ile üçünün beraber yaşadığını, çalışıp eşyalar alacaklarını belirtti. Zehra Hanım da maaşı ile her giderini karşıladığını, köle falan olmadığını savundu. İkinci kata çıkıldı ve Ali Bey anne babasının kendilerini bırakıp gittiğini, babasının kahvede oturmaktan balığa gitmekten başka bir şey yapmadığını, kendilerinin kardeşi ile çalışıp kazandıklarını, yerler satılırken de ailesinin biliyor olduğunu iddia etti.