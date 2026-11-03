Görgü tanığı yıllar sonra işaret ettiği tarlada!
3 Kasım 2026, Salı 10:00

Görgü tanığı yıllar sonra işaret ettiği tarlada!

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Elife Doğrul öldürülüp gömüldü mü?

2003 yılında Aydın'da kaybolan Elife Doğrul'un akıbetine ilişkin araştırmada, yıllar önce yapılan kazı çalışmalarının hangi alanda gerçekleştirildiği konusunda çelişkili ifadeler gündeme geldi. Aydın'a 4.5G bağlantısıyla katılan isimler, Muhammed'in gösterdiği yer ile polis ekiplerinin kazı yaptığı alanın aynı olup olmadığını tartıştı. Talip Bey, kazının yemiş ağacının bulunduğu ilk tarlada yapıldığını düşündüğünü belirtirken, Naim Bey kendilerinin ikinci tarladan söz ettiğini ve iki farklı alanın tarif edildiğini söyledi. Muhammed ise olayı bizzat yaşadığını ifade ederek gösterdiği yerin ikinci tarla olduğunu, iki tarla arasında su kanalı bulunduğunu savundu.

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