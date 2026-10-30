Görümce Fadime’den kayıp Elife’nin evliliği ile ilgili iddialar

İddiasına göre Talip Musacalı'nın başka bir kadın getirdiğini direkt olarak Elife Doğrul'un kendisinden dinlemişti. Fadime, 'Elife Talip benim üstüme kuma getirdi dedi neden dedim ben de bilmiyorum dedi istiyor musun sen bu kadını dedim istemiyorum dedi bu kadın kim diye sordum şimdiki kadını getirdiğini söyledi o sırada resmi olarak evliydi Elife.