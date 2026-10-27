Hamid'in yaşamak için aradığı "babası" belli oldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasıyla ilgili gelişmelerin ardından duygusal anlar yaşandı. Hamid'in biyolojik babası, oğlunun sağlığına kavuşması için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirterek ilik nakli konusunda destek sözü verdi. İlk kez iletişim kuran baba ve oğul kısa bir konuşma gerçekleştirirken, baba Hamid'le görüşmek için işinden izin alabileceğini söyledi. Müge Anlı, iletişim bilgilerini paylaşarak Hamid'in hem biyolojik babasıyla hem de kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'la bağını güçlendirmesini istedi.