Hamid’in yaşamak için aradığı babası belli oldu!
27 Ekim 2026, Salı 10:00

Hamid'in yaşamak için aradığı "babası" belli oldu!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

"En kısa zamanda Hamid'i görmek istiyorum"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasıyla ilgili gelişmelerin ardından duygusal anlar yaşandı. Hamid'in biyolojik babası, oğlunun sağlığına kavuşması için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirterek ilik nakli konusunda destek sözü verdi. İlk kez iletişim kuran baba ve oğul kısa bir konuşma gerçekleştirirken, baba Hamid'le görüşmek için işinden izin alabileceğini söyledi. Müge Anlı, iletişim bilgilerini paylaşarak Hamid'in hem biyolojik babasıyla hem de kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'la bağını güçlendirmesini istedi.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı?
26 Ekim 2026, Pazartesi
Elife Doğrul olayı nedir? Müge Anlı’da aranan Elife Doğrul cinayet kurbanı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!
20 Ekim 2026, Salı
Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Mehmet Çabuk cinayeti Müge Anlı'da çözüldü!
15 Ekim 2026, Perşembe
Mehmet Çabuk cinayeti Müge Anlı'da çözüldü! Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu!
07 Ekim 2026, Çarşamba
Müge Anlı'da Hamid'in hayatını etkileyecek gelişme! Biyolojik baba olduğu iddia edilen kişi konuştu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN