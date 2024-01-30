30 Ocak 2024, Salı 00:00
Hasan Hüseyin Çelik'in dünürleri konuştu
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Babası Hasan Hüseyin'in kaybını eşinden ve eşinin ailesinden gizlemeyi tercih eden Şerife Çiçek, kayınpederi ve kayınvalidesine karşı mesafeliydi. Kayınpeder Fazıl Çiçek, geliniyle görüşememelerini kendilerinin yoğunluğuna bağlıyordu. Gelinin babasını bulmasını isteyen kayınpeder destekliyoruz dedi. Kayınvalidesi Döndü Çiçek ise, Şerife'yi çok sevdiğini kötülüğünü görmediğini söyledi.
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