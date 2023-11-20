Hatice Çaltı cinayetinde katil kim?

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Denizli'de vahşi cinayet. 15 yaşındaki kızı tarafından evinin banyosunda ölü olarak bulunan kadının ilk başta düşüp öldüğü düşünülürken adli tıp raporuna göre darpedildiği ortaya çıktı. Eşinin evden çıkarken üzerinin ıslak olduğu görülmesi üzerine tutuklanan adam 9 Kasım'da serbest bırakıldı. Hatice Çaltı'nın ablası konuştu. Eşiyle sürekli kavga ettiğini söyleyen abla tek şüphelendiğimiz Ramazan Çaltı dedi.