Ankara'dan Müge Anlı'nın programına gelen Meltem-Yasin Hayat çifti, kendisini metafizik uzmanı olarak tanıtan kişi tarafından 4 milyon TL dolandırıldıklarını söyledi. İddialarda adı geçen sözde üfürükçünün kendisini eski istihbaratçı olarak tanıttığını söyleyen Yasin Hayat, yaşadıklarını nedeniyle hayatlarının zindana döndüğünü anlattı. İnsanların hassas noktalarını bulup dolandırıcının oradan hayatlarına girdiğini söyleyen Meltem Hayat, "Çocuklarımın rızkını aldı, perişan olduk" dedi.