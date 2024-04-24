24 Nisan 2024, Çarşamba 10:00
Hüseyin Bulkaz'ı kaybolmadan önce gören kişi konuştu
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Ardında pek çok şüphe bırakarak sırra kadem basan Hüseyin Bulkaz'ı kaybolmadan iki gün önce gören isimdi Nazlı Karagöl. İddiasına göre Hüseyin Bulkaz, kayınpederinin sağ kolu olduğu söylenen Bayram Gözde'yi motosikletine almıştı. Bayram Gözde, Hüseyin Bulkaz'ı kaybolmadan 20 gün önce gördüğünü söylese de Nazlı Karagöl, Hüseyin kaybolmadan iki gün önce onları gördüğünden emindi.
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