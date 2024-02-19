İlk göz ağrıları torunları için konuştular

Dede Hüseyin Aksoy torunu Erva'nın çocukluk fotoğraflarını ve nişan fotoğraflarının gösterdi. Babaanne Nadide Aksoy da Erva'nın torunu olduğunu ifade etti. Erva'nın kaçtığı ve kendisini Sare olarak tanıttığı Necmettin "Erva yalancıysa onu bırakabilirim ama önce DNA Testinin çıkmasını bekleyeceğim" dediği konuşuldu. Hüseyin Bey Necmettin'in asıl amacının Almanya vizesi almak olduğunu, ifade etti.