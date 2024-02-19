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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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19 Şubat 2024, Pazartesi 00:00

İlk göz ağrıları torunları için konuştular

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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Dede Hüseyin Aksoy torunu Erva'nın çocukluk fotoğraflarını ve nişan fotoğraflarının gösterdi. Babaanne Nadide Aksoy da Erva'nın torunu olduğunu ifade etti. Erva'nın kaçtığı ve kendisini Sare olarak tanıttığı Necmettin "Erva yalancıysa onu bırakabilirim ama önce DNA Testinin çıkmasını bekleyeceğim" dediği konuşuldu. Hüseyin Bey Necmettin'in asıl amacının Almanya vizesi almak olduğunu, ifade etti.

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