Devine Osaigbovo, İrlanda'dan Nijerya'ya gitmek üzere geldiği İstanbul'da kaybolan 63 yaşındaki babası Augustine Osaigbovo'yu bulmak için Müge Anlı'ya geldi. Babasının demans hastası olduğunu söyleyen Devine, babasının İstanbul'a aktarmalı uçuş için geldiğini söyledi. Müge Anlı ekibi 63 yaşındaki Augustine Osaigbovo'yu bulmukk için Sultanahmet yakınlarında arama yaptı.