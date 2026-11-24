İstanbul Sarıyer'e bağlı Uskumruköy'de aslan gördüğüne yönelik ihbarıyla ekipleri harekete geçiren Arda Koç, Müge Anlı ekibine konuştu. Aslan'ı gördüğü anı anlatan Arda Koç, "Kocaman büyük bir karartı ormana doğru kaçmaya başladı ve ormandaki hayvandaki bağırmaya başladı" dedi. Bir izleyici gece saatlerinde kükreme sesi duyduğunu söylerken, sonradan sesin yavaşça uzaklaştığını anlattı.