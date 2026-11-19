19 Kasım 2026, Perşembe 10:00
Kaçırıldığını düşündüğü annesi karşısında
"Dursun ile evlenmek istiyorum, beni unut"
Çorum'dan gelen Pınar Ak, 57 yaşındaki annesinin evlilik vaadiyle kandırılıp, yaşadıkları yerden götürüldüğünü iddia etmişti. Aylardır annesinden haber alamayan Pınar Ak'a güzel haberi Müge Anlı canlı yayında verdi. Çobanlık yapan Dursun ile aynı evde yaşadığı ortaya çıkan Döndü Ak, aylar sonra Müge Anlı'da bulundu. Annesinin zorla tutulduğunu söyleyen Pınar Ak ise duydukları karşısında sinirlerine hakim olamadı. Döndü Ak, Dursun ile evlenmek istediğini açıklayarak kızına kendisini unutmasını söyledi.
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