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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
9 Kasım 2022, Çarşamba 00:00
Karısının şiddetinden kaçan koca canlı yayında!

Karısının şiddetinden kaçan koca canlı yayında!

"Bizimki evlilik değil dövüş kulübü"

60 yaşındaki Remziye Çetin, 24 yıldır aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşının yüklü miktarda altınını ve parasını alıp kayıplara karıştığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. 18 yıl önce ilk olarak Remziye Çetin ardından da hayat arkadaşı geldi İstanbul'a ancak ne kavga bitti kaçış! Remziye Çetin'in şiddetinden kaçan kocası giderken altınları da yanında götürdü. Canlı yayına bağlanan Esat Bey, "Dayaktan kaçtım arabada yatıyorum" dedi.

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