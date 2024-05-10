10 Mayıs 2024, Cuma 10:00
Katil zanlısı eş bir kez daha hakim karşısındaydı
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Tayfur Kılıç, cenazeyi attığı uçurumu gösterdi. Ekipler uçurumda arama yapmış ama Bedriye'nin cesedi bulunamamıştı. Aile cesedinin bulunması için yeniden başvuru yaptı fakat cenazeye rastlanılmadı. Cenaze bulunamayınca Tayfur Kılıç ifadesini değiştirip karısını öldürmediğini söyledi. Fakat cumhuriyet savcısı mütalaasında suçun sabit olduğunu belirtti.
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