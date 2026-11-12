Kaybının 11. Gününde acı haber geldi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Atakan Enes Çarşanba'dan acı haber geldi. Müge Anlı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde günlerdir kendisinden haber alınamayan evli ve iki çocuk babası olan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşanba'nın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi'nde yaşayan Atakan Enes Çarşanba, 1 Kasım 2026 tarihinde evinin önünden taksiye binerek ayrılmıştı. Günlerdir devam eden arama çalışmaları sırasında polis ekipleri, Atakan Enes Çarşanba'yı yaşadığı evin çatı katında hareketsiz halde buldu.