Kayınbirader Metin hakkında akılalmaz iddialar...
28 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

Kayınbirader Metin hakkında akılalmaz iddialar...

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

Elife Doğrul dosyasında, Hülya Yıldız'ın biyolojik babasının Metin Musacalı olabileceği iddiası gündeme gelirken, Talip Bey ve Hülya canlı yayında gözyaşlarına hâkim olamadı. Aileyi yakından tanıdığını söyleyen bir izleyici, Metin Musacalı'nın eşi Meral Hanım'ın Serap'ın aileye gelmesini kabullenemediğini ve yaşananları çevresine anlattığını öne sürdü. Programda, Elife'nin başına gelenlerle ilgili dile getirilen iddialar da tartışılırken Müge Anlı, suçlamaların birbirinden farklı olduğunu ve her iddianın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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