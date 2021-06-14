Kayıp Hüseyin Kök'ün yeğeni hakkında suç duyurusu

Alaeddin Bey tarafından dolandırılan mağdurlar şikayette bulunduğu bilgisi verilirken mağdurlar ile röportaj yapıldı ve mağdurlar Alaeddin Bey'e güvendiklerini, hayvan verdiklerini ama daha sonra vereceğim deyip paralarını ödemediklerini söylediler. Mağdurlar bu olayı Müge Anlı programında görünce şikayetçi olmaya karar verdiklerinden söz ettiler ve bundan sonrası için adaletin yerini bulmasını istediler. Müge Anlı, bu şikayetçi olan kişilerin sadece İnebolu'daki mağdurlar olduğunu söyledi. Refika Hanım, kardeşinin bulunmasını isteyerek ağladı ve kardeşine bir şey yapıldığını düşündüğünü dile getirdi.