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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
29 Eylül 2021, Çarşamba 00:00
Kayıp telefonla ilgili çarpıcı bilgi

Kayıp telefonla ilgili çarpıcı bilgi

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Ganime Hanım'ın kuzeni Osman Erşan da stüdyomuzda ve Osman Bey kendisi cezaevindeyken Emel Hanım'ın eşi Selda Hanım'ı Labit Bey ile yapmaya çalıştığını iddia etti. Müge Anlı, Labit Bey'in HTS kayıtlarının çıkarıldığını, Labit Bey'in olaydan 12 gün sonra yeni hat aldığını söyleyince Yıldız Hanım, eşinin "Hattım damadımın üzerine o yüzden yeni hat alacağım" dediğini aktardı. Müge Anlı, dolayısı ile ayın 20'sinden öncesinin HTS kayıtları için dilekçede bulunulacağını ama çıkan Büyükdalyan baz istasyonunun Labit Bey'de de hep çıktığı bilgisini verdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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