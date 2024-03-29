''Kimsem yok, bir gün beni öldürürler dedi''

Komşu Nazım ve karısı Ayşe Yıldırım, Sevim'in sadece oğlundan korktuğunu söylediğini belirtti. Ayşe Hanım o gün sabah 9.30-10.00 arası Sevim'in kahvaltıya geldiğini, onu uğurladığında Sevim'in ağlayarak "benim hiç akrabam kalmadı, ne zaman ölürüm belli değil" dediğini, ardından ağladığını ve Ergül için ''benden birkaç kere para istedi. Ondan korkuyorum" dediğini açıkladı.