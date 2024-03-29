29 Mart 2024, Cuma 00:00
''Kimsem yok, bir gün beni öldürürler dedi''
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında
Komşu Nazım ve karısı Ayşe Yıldırım, Sevim'in sadece oğlundan korktuğunu söylediğini belirtti. Ayşe Hanım o gün sabah 9.30-10.00 arası Sevim'in kahvaltıya geldiğini, onu uğurladığında Sevim'in ağlayarak "benim hiç akrabam kalmadı, ne zaman ölürüm belli değil" dediğini, ardından ağladığını ve Ergül için ''benden birkaç kere para istedi. Ondan korkuyorum" dediğini açıkladı.
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