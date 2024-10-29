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29 Ekim 2024, Salı 10:00

Kızı Şengül Bakırtaş'a 19 yıldır ulaşamayan baba canlı yayında

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Şenol Bey'in iddiasına göre eski eşi 2005 yılında kızını alarak başka kişiye kaçtı. Eşim avcılara ablasına gitmek için benden izin aldı. Akşam eşimi arayıp ulaşamayınca anladım ki, kızımı da alıp kaçmış. 2 yıl sonra eşim beni aradı ben kaçmadım kaçırıldım dedi. "Kayınpederim 'kızım torunumu para karşılığında evlatlık verdi' dedi. Şenol Bey'in tek isteği 19 yıldır aradığı kızı Şengül'ün akıbetini öğrenmek.

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