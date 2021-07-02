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2 Temmuz 2021, Cuma 00:00

Kızılay'dan Müge Anlı ve Dostlarına ''Platin Madalya''

Müge Anlı Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın stüdyoda olduğu bilgisini vererek bugüne kadar 43 aşevi yapıldığını, kasada 24 milyon lira biriktiğini söyledi ve Kızılay çalışanlarına da teşekkür etti. Kerem Bey Müge Anlı'nın programı vesilesi olduğu için teşekkür edip her yerde Müge Anlı'ya dua edildiğini söyledi. Müge Anlı insanların yıllarca ölümsüzlük aradığını ama aslında böyle hayırlar bırakmanın da bir ölümsüzlük olduğunu dile getirdi. Kerem Bey günlük 70 bin insana yemek çıktığı bilgisini verip Müge Anlı'nın Arakan'da yaptırdığı mahalleden de söz etti. Kerem Bey Müge Anlı'ya Kızılay'ın en üst seviye madalyası olan Platin madalyayı takdim etti.

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