19 Kasım 2026, Perşembe 10:00
Kızının kaybı ile ilgili damadı ve dünüründen şüpheleniyor!
"Kızımın öldürüldüğünü düşünüyorum
Evladının canından endişe duyan İbrahim Yaşa, 29 yaşındaki 2 çocuk annesi kızı Yıldız Koca'nın 5 Kasım'da kaybolduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Kızının kaybolmasının ardından damadı iddialarda bulunurken, canlı yayında yüzleşme yaşandı. Yasin Koca karısının evden 6 valizle gittiğini söylerken, kafada kalan soru işaretlerine de yanıt verdi. Damadının babasının ifadesine de inanmayan İbrahim Yaşa, kızının öldürülmüş olabileceğini söyledi.
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