Kızlarının alıkonduğunu iddia ediyorlardı!

17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 28 Ekim'de Antalya Kaş'tan kayıplara karışmıştı. Ailesi kızlarının Mertcan Ozan ve amcaları tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Mertcan Ozan'ın annesi Adalet Ozan, canlı yayına geldi ve kendisinin de oğlundan haber alamadığını söyledi. Karşılıklı suçlamaların ardından Elanur canlı yayında bağlandı. Ailesinin kendinin istemediği biriyle evlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Elanur, eve geri dönmeyeceğini söyledi.