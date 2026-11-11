Kızlarının alıkonduğunu iddia ediyorlardı!
11 Kasım 2026, Çarşamba 10:00

Kızlarının alıkonduğunu iddia ediyorlardı!

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Elanur kaybının 15. Gününde Müge Anlı'da bulundu!

17 yaşındaki Elanur Gümüşay, 28 Ekim'de Antalya Kaş'tan kayıplara karışmıştı. Ailesi kızlarının Mertcan Ozan ve amcaları tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Mertcan Ozan'ın annesi Adalet Ozan, canlı yayına geldi ve kendisinin de oğlundan haber alamadığını söyledi. Karşılıklı suçlamaların ardından Elanur canlı yayında bağlandı. Ailesinin kendinin istemediği biriyle evlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Elanur, eve geri dönmeyeceğini söyledi.

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