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''Kocası, Bedriye Kılıç'a güvenmiyordu''

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu günün akşamı hayatına son verme girişiminde bulunan kocası bu girşimi anlatırken bir isimden bahsetmişti. Canına kıyma girişiminden haberdar ettiği arkadaşı aynı zamanda çiftin kiraz hasatındaki gerginliklerine şahit olan ve onları eve bırakan servis şoförü konuştu. Kendisine Bedriye ile röportaj yapıldığı için kıskandığını sinirlendiğini anlattığını ve kendisine sakin olmasını söylediğini anlatan kişi, Bedriye'yi de evde kavga etmemesi konusunda uyardığını söyledi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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