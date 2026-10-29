Kuzeninden şoke eden açıklamalar...
29 Ekim 2026, Perşembe 10:00

Kuzeninden şoke eden açıklamalar...

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Elife Doğrul'un ortadan kaybolduğu gün… Talip Musacalı'nın da arabada olduğu iddiası… Elife Doğrul'un kuzeninden dikkat çeken açıklamalar!

Talip Musacalı'nın, Elife Doğrul'dan sonra evlendiği eşinin olay gününe dair anlattıkları, ifadeler konusunda farklılık gösteriyordu.

"Talip Bey'in ikinci eşi Hülya o dönem ifade vermiş. 'Biz Talip'le çocuk yüzünden tartıştık, dayak olayı yoktu. Talip de kızını alıp çıkıp gitti. Beş on dakika sonra Metin geldi. 'Elif, çabuk eşyalarını topla, bu evden gideceksin,' diyerek hakaret etti. Elif de eşyalarını toplayıp gitti.'"

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