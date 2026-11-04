Metin Musacalı’nın ilk eşi Meral Hanım ilk kez canlı yayında!
4 Kasım 2026, Çarşamba 10:00

Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Hanım ilk kez canlı yayında!

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Elife Doğrul'un akıbeti ile ilgili kim doğru söylüyor?

Elife Doğrul'un kayboluşuna ilişkin araştırmada, Metin Musacalı'nın eşi Meral Hanım'ın geçmişte yaşananlara dair açıklamaları stüdyoda tansiyonu yükseltti. Hakkında ortaya atılan iddiaları reddeden Meral Hanım, yaşananlar nedeniyle pazara bile çıkamaz hâle geldiğini, hayatının mahvolduğunu söyledi. Metin ile evliliği sırasında kendisine değer verilmediğini ve boşanmanın ardından zor günler geçirdiğini anlatan Meral, çocuklarını bırakarak sık sık annesinin yanına gittiğini belirtti. Müge Anlı, Meral Hanım'ın geçmişte emniyette verdiği ifadelerde Serap isimli kadın nedeniyle dışlandığını ve Elife hakkında duyduğu bazı söylentileri Metin'e anlattığını hatırlattı.

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