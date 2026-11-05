Metin Musacalı’nın ilk ve ikinci eşinden çarpıcı açıklamalar
5 Kasım 2026, Perşembe 10:00

Metin Musacalı'nın ilk ve ikinci eşinden çarpıcı açıklamalar

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Müge Anlı İle Tatlı Sert atv ekranlarında

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Sosyal medyada başlayan evlilik 2 ayda bitti! Mehmet Ali Şaşmaz'dan eşine 'geri dön' çağrısı karşılık buldu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert
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05 Kasım 2026, Perşembe
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Elife'nin 23 yıllık sırrı o kazıda mı gizli? Müge Anlı'daki Elife Doğrul olayında tanıkların anlattıkları şoke etti!
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23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı
28 Ekim 2026, Çarşamba
23 yıllık kayıpta sır dolu mont! Hülya’nın biyolojik babasıyla ilgili iddia herkesi şaşırttı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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