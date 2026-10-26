Metin’in 2. Eşi Serap’tan Elife’nin kaybı ile ilgili iddialar
26 Ekim 2026, Pazartesi 10:00

Metin'in 2. Eşi Serap'tan Elife'nin kaybı ile ilgili iddialar

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Müge Anlı, '2. Eşiniz Serap Hanım diyor ki, "Elife'nin kaybolduğu zaman ben Metin ile evliydim beni 16 yaşında kaçırdı." Evli olduğunu bilmiyordum yoksa ben kaçmazdım diyor. O zaman kendi eşinizi boşandıktan sonra Serap ile evlenmişsiniz. Yani ceza almamak için böyle yaptınız. Serap diyordu ben eve geldiğimde Metin'in iki çocuğu vardı. Metin beni gidersen aileni de seni de öldürürüm diye tehdit etti.

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