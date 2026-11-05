’’Metin’in Elife’yi öldürdüğünden kuşkulandım’’
5 Kasım 2026, Perşembe 10:00

''Metin'in Elife'yi öldürdüğünden kuşkulandım''

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Talip Musacalı olay gecesi her ne kadar Elife Doğrul'a şiddet uygulamadığını savunsa da Meral Musacalı'nın anlattığına göre durum farklıydı. Meral Musacalı, 'Hülya geldi kapıya Talip Elife'yi dövüyor dedi. Metin gitti, Metin götürdü onu gördüm. 2-3 saat sonra telefon açtı Metin dedi "Elife olay çıkardı Talip ağabeyime söyle" dedi. Söyledim.' Dedi. Metin Musacalı'nın o gece elinde iki valiz ve üstü başı çamurlu halde gelip kendisine sobayı yaktırdığını da dile getirdi Meral Musacalı. Söylediğine göre eşinin kara kutusu eşinin birliktelik yaşadığı Serap adlı kadındı.

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