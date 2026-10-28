Metin’in eşi Meral ona cinayet ile ilgili ne anlattı?
28 Ekim 2026, Çarşamba 10:00

Metin'in eşi Meral ona cinayet ile ilgili ne anlattı?

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"Meral, eşi Metin'in yengesi Elife'yi öldürdüğünü söyledi"

2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra kaybolan Elife Doğrul'un akıbeti araştırılırken, kızı Hülya Yıldız'ın babasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Hülya'nın babasının Metin Musacalı olabileceği öne sürülürken, Talip Bey'in kızı Melisa da telefonla yayına bağlanarak Necibe Hanım'ın bu konuyu daha önce dile getirdiğini söyledi. Necibe Hanım ise iddianın kendisine Metin'in eşi Meral tarafından anlatıldığını öne sürdü. Meral'in, Elife'nin öldürülmesinden önce yaşandığını iddia ettiği olayları kendisine anlattığını belirten Necibe Hanım, aile içindeki konuşmalara rağmen bugüne kadar sessiz kaldığını ifade etti. Müge Anlı'nın neden savcılığa başvurmadığını sorması üzerine Necibe Hanım, kardeşleriyle görüşmediğini ve korktuğu için konuyu gündeme getirmediğini söyledi.

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