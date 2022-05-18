Müge Anlı'ya iki ödül birden - Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Proje Araştırma ve Geliştirme Topluluğunun bu yıl beşincisi düzenlendiği Vizyon Ödülleri'nde Anlı, iki kategoride ödüle layık görüldü. Müge Anlı "Yılın En İyi Kadın Sunucusu" seçilirken programı ise "Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı" kategorisinde ödül aldı. Anlı bu ödülle birlikte üst üste beşinci defa En İyi Kadın Sunucu ödülüne hak kazanmış oldu.