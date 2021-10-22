Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yaşar Bey stüdyoya geldi. Müge Anlı, dün hanımefendinin abisinin aradığını "Yaşar Bey benimle ilgisi olmamasına rağmen dükkanımın önünden geçti ve beni tahrik etmeye çalıştı" dediğini aktarıp eğer bu olaydan hala ders çıkarılmayıp kan davasına çevrilecekse herkesin gitmesini istedi. Yaşar Bey, o dükkanın önünden bu aralar sık geçtiğini, hatta dün kızı ile de geçtiğini, Başakşehir'den geldiğinde otobüste inince merdivenlerden caddeye indiğini, kızı ile arabasını almaya gittiğini, önce de emanet parasını alacağını, o sebeple oradan geçtiğini anlattı.