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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
22 Ekim 2021, Cuma 00:00
Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan canlı yayında...

Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yaşar Bey stüdyoya geldi. Müge Anlı, dün hanımefendinin abisinin aradığını "Yaşar Bey benimle ilgisi olmamasına rağmen dükkanımın önünden geçti ve beni tahrik etmeye çalıştı" dediğini aktarıp eğer bu olaydan hala ders çıkarılmayıp kan davasına çevrilecekse herkesin gitmesini istedi. Yaşar Bey, o dükkanın önünden bu aralar sık geçtiğini, hatta dün kızı ile de geçtiğini, Başakşehir'den geldiğinde otobüste inince merdivenlerden caddeye indiğini, kızı ile arabasını almaya gittiğini, önce de emanet parasını alacağını, o sebeple oradan geçtiğini anlattı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
22 Ekim 2021, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
21 Ekim 2021, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
20 Ekim 2021, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
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