Olay günü ile ilgili kuşkuya düşüren ifadeler

Yusuf Kavuk'un kaybında şüphe noktaları...

Yusuf'un eski patronu ve onu en son gören kişilerden biri olan Arsen Bey canlı yayında. Muhabir Müge Yönter, Yusuf'un gittiği alışveriş merkezinde. Müge Yönter Yusuf'un ve Harun'un gittiği, Harun'un arabayı park ettiğini söylediği yeri gösterdi. Harun'un ifadesinde "Yusuf 'beni halı sahanın önünde bekle' dediğini açıklayan Müge Anlı Harun'un daha önceki yayınlarda bulundukları yeri bilmediğini söylediğini, orayı bilmeyen birinin halı sahayı da bilmeyeceğini ifade etti. Yusuf'un kız kardeşi Tuğçe'de Harun verdiği ifadede Yusuf'u ücretsiz otoparkın önünde bıraktığını söylediğini belirtti.