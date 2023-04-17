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Şefinin yanında bulunan Rabia Aker canlı yayında

Şefinin yanında bulunan Rabia Aker canlı yayında

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Rabia eşi Oruç ve çocuğunun babası olduğu iddia edilen Şenol ile canlı yayında yüzleşti. Oruç boşanmak istediğini, kızını istediğini söyledi. 12 sene önce Oruç'la evlendiğini hayatının karardığını söyledi. Evlendikten sonra 3 ay eve gelmediğini kayınvalidesine baktığını anlattı. Şefin kızının kendisine oyun oynadığını söyledi. İddiaları yalanlayan şefin kızı, telefonum incelemeye alınabilir dedi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müge Anlı ile Tatlı Sert
14 Nisan 2023, Cuma
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13 Nisan 2023, Perşembe
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12 Nisan 2023, Çarşamba
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