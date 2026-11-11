Selçuk’un işaret ettiği Yiğitcan canlı yayında!
11 Kasım 2026, Çarşamba 10:00

Selçuk'un işaret ettiği Yiğitcan canlı yayında!

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"Enes Ağabey'e borç verdim, bir saat sonra paramı geri istedim"

30 yaşındaki Atakan Enes Çarşanba'nın kaybolmasıyla ilgili şüphe oklarının arasında olan Yiğitcan'da Zonguldak'tan canlı yayına bağlandı. Selçuk'un "Atakan'a zarar verip suçu benim üstüme atmaya çalıştılar" iddialarına yanıt veren Yiğitcan, Atakan'ı en son gördüğünde ona sadece borç para verdiğini söyledi. Borç parayı verdikten 1 saat sonra geri istediğini anlatan Yiğitcan'ın bu davranışı canlı yayında tartışıldı. Atakan'ın kendisinden aldığı borç parayla yasaklı madde almaya gideceğini iddia eden Yiğitcan'ın çelişkili ifadeleri dikkat çekti.

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