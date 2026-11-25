Canlı yayında Muhittin Ayhan'ın Sevda'nın hayatta olduğunu ve bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini iddia etmesi de gündeme damga vurdu. Ancak yayına telefonla bağlanan akrabası Yasin Bey, bu iddiayı reddederek "Öyle bir şey yok, kafadan atıyorsun" dedi. Bunun üzerine Muhittin Ayhan, bu kez Sevda'nın Doğan Gözler tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Birbirini suçlayan tarafların çelişkili açıklamaları, 15 yıllık kayıp dosyasındaki soru işaretlerini daha da artırdı.