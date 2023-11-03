ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUNLARI DA İZLE

Sevgilisi olduğu söylenen arkadaşı canlı yayında

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Hanım, Makedonya'ya birlikte gitmediklerini havalimanında karşılaştıklarını söyledi. Yusuf'un arkadaşı olduğunu, eşinin kuzeniyle sevgili olduğunu sonra ayrıldıklarını anlatan kadın, kendisine abla dediğini sözlerine ekledi. Evli ve çocuğu olduğunu söyleyen Derya Hanım, dedikoduların gerçek dışı olduğunu söylerken Yusuf'un bir başka sevgilisi daha olduğunu onu ailesinin koruduğunu söyledi.

DEVAMI
Müge Anlı ile Tatlı Sert
SON BÖLÜMÜ İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Müge Anlı ile Tatlı Sert
2 Kasım 2023, Perşembe
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
1 Kasım 2023, Çarşamba
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert
31 Ekim 2023, Salı
Müge Anlı ile Tatlı Sert

ARAMA

CANLI YAYIN