Sevgilisi olduğu söylenen arkadaşı canlı yayında

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Hanım, Makedonya'ya birlikte gitmediklerini havalimanında karşılaştıklarını söyledi. Yusuf'un arkadaşı olduğunu, eşinin kuzeniyle sevgili olduğunu sonra ayrıldıklarını anlatan kadın, kendisine abla dediğini sözlerine ekledi. Evli ve çocuğu olduğunu söyleyen Derya Hanım, dedikoduların gerçek dışı olduğunu söylerken Yusuf'un bir başka sevgilisi daha olduğunu onu ailesinin koruduğunu söyledi.