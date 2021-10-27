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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
27 Ekim 2021, Çarşamba 00:00
Sevgilisiyle birlikte annesini de dolandırdı mı?

Sevgilisiyle birlikte annesini de dolandırdı mı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, yani Remziye Hanım'ın "Benim oğlum tefecilerin elinde tutuluyor, evi satıp tefecileri vereyim de oğlum geri gelsin" diye düşündüğünü ama zaten ev satıldığında Mehmet Bey'in çoktan ölmüş olduğuna dikkat çekti. Müge Anlı, Remziye Hanım'ın evi sattıktan sonra da kiraya geçtiğini, bunun da acıklı olduğunu, hatta birkaç ay sonra Cemal Bey'in Mehmet Bey'in sesini taklit edip "Anne ben hastayım" dediğini, Remziye Hanım'ın da "Oğlum hastanede rahat etsin" deyip ölen adamın SGK'sını da yatırdığı bilgisini verdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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