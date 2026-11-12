Sırtında taşıdığı karısından davacı oldu!

Sosyal medyadan tanışarak evlendiği eşinin kendisini terk etmesinin ardından Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Ali Şaşmaz, günler sonra eşi Eşe Şaşmaz ile yüzleşmişti. Mehmet Ali ile evliliğini sürdürmek istemediğini açıkça dile getiren Eşe Şaşmaz, boşanmak istediğini açıklamıştı. Anlaşmalı boşanma protokolü imzalayan Mehmet Ali ve Eşe Şaşmaz tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan çift, canlı yayında gergin anlar yaşadı.