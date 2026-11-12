Sırtında taşıdığı karısından davacı oldu!
12 Kasım 2026, Perşembe 10:00

Sırtında taşıdığı karısından davacı oldu!

BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE GALERİ

Eşe Şaşmaz'dan tek celsede boşandı!

Sosyal medyadan tanışarak evlendiği eşinin kendisini terk etmesinin ardından Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Ali Şaşmaz, günler sonra eşi Eşe Şaşmaz ile yüzleşmişti. Mehmet Ali ile evliliğini sürdürmek istemediğini açıkça dile getiren Eşe Şaşmaz, boşanmak istediğini açıklamıştı. Anlaşmalı boşanma protokolü imzalayan Mehmet Ali ve Eşe Şaşmaz tek celsede boşandı. Boşanmanın ardından birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan çift, canlı yayında gergin anlar yaşadı.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
Acı haberi Müge Anlı canlı yayında verdi! Cansız bedeni bulundu!
12 Kasım 2026, Perşembe
Acı haberi Müge Anlı canlı yayında verdi! Cansız bedeni bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert
17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler"
11 Kasım 2026, Çarşamba
17 yaşındaki Elanur, Müge Anlı'da bulundu! "Beni zorla evlendirmek istediler" Müge Anlı ile Tatlı Sert
23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 2 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi!
10 Kasım 2026, Salı
23 yıllık Elife Doğrul dosyasında 2 tutuklama! Müge Anlı'da beklenen haber geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert
18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi
10 Kasım 2026, Salı
18 yıllık hasret, Müge Anlı'da mutlu sonla bitti! Hamid Yorulmaz artık "Kibrit" ailesinin bir ferdi Müge Anlı ile Tatlı Sert
ARAMA
CANLI YAYIN