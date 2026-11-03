3 Kasım 2026, Salı 10:00
Talip Musacalı'nın kızı Melisa Musacalı'dan çarpıcı iddialar
"Meral Yengem 'Metin beni öldürmek için ovaya götürdü' dedi"
Elife Doğrul dosyasında şüphelerin odağındaki Metin Musacalı hakkında bu kez eşi Meral'e yönelik ciddi bir iddia gündeme geldi. Talip Musacalı ile Hülya Hanım'ın kızı Melisa Musacalı, ekibimize yaptığı açıklamada, amcası Metin'in Meral'i öldürmek amacıyla ıssız bir bölgeye götürdüğünü öne sürdü. Melisa, o dönemde Meral hakkında ortaya atılan söylentiler nedeniyle evlerin, araçların ve Metin'e ait iş yerlerinin önüne kimliği belirsiz kişilerce zarflar bırakıldığını anlattı.
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