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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
13 Ekim 2021, Çarşamba 00:00
Telefon sinyalinin kesildiği yer aranıyor...

Telefon sinyalinin kesildiği yer aranıyor...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı arama çalışmalarının devam ettiğini dile getirdikten sonra Selçuk Bey'in köylük alanda zaten yaşadığını, neden ormana gideceğini, kendisi olsa etrafında ağaç yok diye ormanlık alana gitmesinin normal olduğunu ama bunun olmadığını dile getirdi. Nurhayat Hanım, oğlunun kaybolduğu gün Tarık Bey'i aradığını koş gel Selçuk yok dediğinde, teyze nüfus kağıdım yok bekle geleceğim dediğini, kimliğin çok mu acil olduğunu sordu. Selçuk Bey, daha kuzeni yarım saattir kayıpken neden teyzesinin hemen panik yaptığını sorguladı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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