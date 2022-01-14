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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT KISA VİDEO
14 Ocak 2022, Cuma 00:00
Telefonu satan ve aracı olan iki şüpheli kişi gözaltına alındı

Telefonu satan ve aracı olan iki şüpheli kişi gözaltına alındı

Müge Anlı, ilk olarak telefonlardan Suriye uyruklu Vefa isimli bir kadına ulaşıldığını, sonra Mehmet Sevim isimli birisine ulaşıldığını, onun da telefonu Mustafa Kurt'tan aldığını, onun da Mustafa Marangazoğlu'nun arkadaşından aldım dediğini, ondan da Sedat Sevim'e ulaşıldığını söyledi. Müge Anlı, Sedat Sevim'in "Biz Şen kardeşlerin evine 3 kişi gittik, telleri kestik, Mustafa Marangazoğlu ve arkadaşı geldi, eve onlar girdiler, çıktıklarında biz sadece kafalarına vurduk dediler." Dediğini, bu kişinin önceden Şen kardeşleri de tanıdığını anlattı.

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