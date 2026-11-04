Yaren ve Ogün Özcan çiftinden 9 gündür haber yok!

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan'daki evlerinden sabah saat 06.00'da işe gitmek üzere ayrıldıktan sonra kaybolan Yaren ve Ogün Özcan çiftinden 9 gündür haber alınamıyor. Genç çifti bulabilmek için Yaren Özcan'ın annesi Müşerref Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Kızının ve damadının kaybolmadan önce herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyen Müşerref Hanım, çiftin tekstil sektöründe çalıştığını ancak nerede çalıştıklarını bilmediğini anlattı.