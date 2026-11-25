Canlı yayında konuşan aile üyelerinin açıklamaları ve dosyada adı geçen kişilerin birbirleri hakkındaki suçlamaları dikkat çekti. Özellikle 5 Kasım 2011 gecesi saat 03.00 sıralarında Sevda Ayhan ve Doğan Gözler arasında gerçekleşen yaklaşık 25 dakikalık telefon görüşmesi dikkat çekti. Doğan Gözler, ev telefonundan arandığını, eşinin uyanması üzerine dişle ilgili konuştuktan sonra telefonu kapattığını ve sonrasında Sevda Ayhan'ın eşinin bu telefon görüşmesini öğrendiğini anlattı.